Самарцам раздадут 4 тысячи лент с триколором

Получить ленточки можно с 15 до 17 часов в четырех точках города

В Самаре жителям и гостям города 4 ноября раздут 4 тысячи ленточек с триколором в честь Дня народного единства. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Раздавать ленты в цветах российского флага будут волонтеры Самарского дома молодежи. Они не только раздадут ленточки, но и расскажут всем желающим об истории праздника.

Получить ленточки можно с 15 до 17 часов в четырех точках города – на улице Ленинградской на пересечении с Куйбышева, на площади Героев 21-й Армии (у фонтана на улице Осипенко), в парках Дружбы и Победы.