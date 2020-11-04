Вылечились более 14 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявлено 187 новых заразившихся коронавирусом по состоянию на 4 ноября 2020 года, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 16 701 человек. Из них вылечились более 14 тыс., в том числе 284 – за прошедшие сутки.

Зарегистрировано 11 новых летальных случаев, а всего умерло 296 человек.

Из-за большого количества заразившихся в Самарской области ввели ряд ограничений, отправив на самоизоляцию граждан старше 65 лет, а также ввели онлайн-обучение для школьников старше 6-го класса.