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Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще 187 заразившихся: опубликована статистика по коронавирусу на 4 ноября 2020

Общее количество умерших приближается к 300
Вячеслав СОРОКИН
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Вылечились более 14 тыс. человек

Вылечились более 14 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявлено 187 новых заразившихся коронавирусом по состоянию на 4 ноября 2020 года, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 16 701 человек. Из них вылечились более 14 тыс., в том числе 284 – за прошедшие сутки.

Зарегистрировано 11 новых летальных случаев, а всего умерло 296 человек.

Из-за большого количества заразившихся в Самарской области ввели ряд ограничений, отправив на самоизоляцию граждан старше 65 лет, а также ввели онлайн-обучение для школьников старше 6-го класса.