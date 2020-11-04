В Самарской области школьники нарисовали родителей-полицейских

В Самаре подвели итоги конкурса детского рисунка

В Самарской области завершился конкурс детских рисунков, приуроченный к Дню сорудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. Его итоги подвели представители Общественнго совета при ГУ МВД РФ по Самарской области. Всего на суд жюри пришло 77 работ со всех концов Самарской области. Школьники изображали своих родителей, их непростые рабочие будни.

- Ребята с недетской серьезностью отнеслись к теме и в своих работах постарались максимально её раскрыть, - отметили представители Общественного совета.

В каждой возрастной категории выбрали трех победителей. Рисунки, занявшие первое место, отправят в Москву для участия в Финале уже общероссийского конкурса. Всем победителям в Самаре вручат подарки от Общественного совета и дипломы.