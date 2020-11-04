Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем народного единства

Губернатор поздравил земляков и поблагодарил их за активность и гражданскую ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

Этот праздник отмечается с 2005 года и является выходным. Традиционно в этот день проходили праздничные шествия и массовые акции, но, к сожалению, в этом году из-за пандемии народные гулянья не проводятся. Тем не менее, жители города могут получить ленточки с триколором от волонтеров на улице и послушать об истории праздника. В основном организованы познавательные развлечения в онлайн-режиме.

«Сегодня все мы переживаем очень непростой период. Наша страна и весь мир столкнулись с коварной, невиданной ранее угрозой. Под ударом не только экономики государств, но и несоизмеримо более важное – жизни людей. В этот сложный момент все мы объединяем усилия по защите общественного здоровья, укрепляем систему здравоохранения, многое меняем в своей повседневной жизни — чтобы дать отпор незримому врагу, выйти из пандемии с наименьшими потерями», - обратился губернатор к землякам, поблагодарив врачей, медсестер, санитаров, водителям, которые доставляют их до пациентов, социальных работников и волонтеров.

Он также отметил, что самарский регион всегда готов к решению сложных задач, несмотря на все трудности. К тому же, каждая семья может рассчитывать на помощь государства благодаря решениям на уровне страны и лично президентом страны Владимиром Путиным.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков активность и гражданскую ответственность и выразил уверенность, что объединенными усилиями регион достигнет поставленных целей.