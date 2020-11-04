В Жигулевске все заразившиеся - контактные: стало известно, где и как в Самарской области болеют коронавирусом

На этот раз много контактных заболевших нашли в Жигулевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. В лидерах традиционно областная столица, где 78 заболевших, говорится в сообщении регионального оперштаба.

По 21 новому случаю зафиксировали в Сызрани и Тольятти, которые на этот раз входят в первую тройку по количеству заболевших, 10 заразившихся нашли в Жигулевске, причем, все они контактные.

Из новых заболевших у 142 нашли коронавирус, когда они уже лечились от ОРВИ и внебольничной пневмонии. Еще 20 человек из числа контактных, из них 10 – в Жигулевске. При профосмотре о заражении узнали 25 человек.

Вылечились 284 человека, всего по выздоровлению выписаны 86% пациентов.

Количество летальных случаев на этот раз близко к рекордному – за сутки умерло 11 человек.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 16 701 человек, из них 187 – за прошедшие сутки. Из-за большого количества заразившихся в Самарской области ввели ряд ограничений, отправив на самоизоляцию граждан старше 65 лет, а также ввели онлайн-обучение для школьников старше 6-го класса.