В День народного единства в Самарской области зарегистрировался 40-тысячный юнармеец

За год в регионе стало на 10 тыс. больше юнармейцев

В Самарской области в День народного единства, 4 ноября, был зарегистрирован 40-тысячный юнармеец. В праздничный день к юнармейцам присоединилась юная участница отряда из Безенчука. «Была зафиксирована как 40 000 юнармеец регионального штаба «Юнармии» Самарской области», - написано в ее свидетельстве.

По общего количеству юнармейцев в регионе Самарская область уже два года является лидером по стране. Только за текущий год в губернии стало на 10 тысяч юнармейцев больше.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны страны и главы государства. Отделения движения имеются во всех регионах страны, в том числе в Самарской области.