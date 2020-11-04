В Самаре в строящемся доме на Черемшанской произошел пожар

В строящемся доме загорелся мусор. Фото - "Подслушано | Самара"

В Самаре произошел пожар в строящемся доме на улице Черемшанской. В социальных сетях изначально сообщили о крупном возгорании, однако по прибытии на место пожарные выяснили, что загорелся мусор внутри здания на площади в 10 кв. метров.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:43 в среду, 4 ноября. Мусор горел в здании напротив дома №160 по улице Черемшанской. Ликвидировать возгорание удалось в 15:59. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники.