В Большечерниговском районе отремонтировали крупнейший сельский дом культуры региона по нацпроекту

Отремонтирован Дом культуры, построенный в 1969 году

В селе Августовка Большечерниговского района Самарской области завершился ремонт крупнейшего в регионе сельского дома культуры. Работы проходили по национальному проекту «Культура», говорится в сообщении регионального правительства.

Дом культуры был построен в 1969 году, а после перестройки приобрел уникальную архитектуру. В последние годы здание обветшало, текла крыша, окна пришли в негодность, из-за чего зимой было холодно, а летом их невозможно было открыть.

«Совершенно очевидно, нужно было принимать решение по капитальному ремонту. Такое решение было принято, и благодаря нацпроекту «Культура», который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина по всей территории страны, здесь, в Августовке, был проведен капитальный ремонт», - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Капитальный ремонт здания стартовал в начале текущего года. В Доме культуры появились выставочный зал, комната звукозаписи, библиотека, игровая зона с доступом в интернет, тренажерный зал и театральная студия с костюмерной. Обновился концертный зал, где поставили новые кресла, обновили сцену и закупили новое световое и музыкальное оборудование.

В дальнейшем планируется отремонтировать светомузыкальный фонтан перед домом культуры, который, по замыслу создателей, гармонирует со всей площадью. Глава региона пообещал помочь в ремонте фонтана. «Ко мне обращаются жители Большечерниговского района с просьбой о его восстановлении. Общественное пространство нужно преображать. Это, я считаю, крайне важно. Я со своей стороны обещаю поддержку по реконструкции этого фонтана, о которой мечтает не одно поколение жителей Августовки», - сказал губернатор.