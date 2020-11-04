Губернатор Самарской области проверил наличие лекарств в Большечерниговском районе

Губернатор проверил наличие лекарств в аптеках

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил наличие лекарств в аптеках и больнице Большечерниговского района. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее глава региона поручил руководителям аптек запастись всеми необходимыми антибиотиками и противовирусными средствами, поскольку контрольные закупки показали, что во многих аптеках препараты отсутствуют.

В Большой Черниговке губернатор лично зашел в одну из аптек. Там ему рассказали, что препарата «Азитромицин» отпускается строго по назначению врача и имеется в достаточном количестве для взрослых и детей. Такие препараты как «Интерферон» и «Цефтриаксон» в аптеке отсутствовали, но фармацевт заверила губернатора, что в четверг ожидается их поставка.

Также глава региона проверил наличие лекарств в Большечерниговской центральной районной больнице. Главврач Андрей Мирошниченко рассказал, что по отдельным позициям лекарства поступают в небольшом количестве, но в целом их запас сформирован.