Туман лучше всего переждать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана, говорится в сообщении регионального МЧС.

Ночью и днем 5 ноября, в четверг, по области прогнозируется туман с видимостью не более 500 метров.

В МЧС напоминают, что при поездках на автомобиле во время тумана не нужно держаться близко к впередиидущей машине, и стараться ориентироваться по краям дороги, обращая внимания на столбы, деревья и дорожные знаки. Поскольку в тумане быстро устают глаза, не следует смотреть только вперед, а обращать внимание на различные детали по сторонам.

Идеальный вариант – переждать туман, особенно в случаях, когда он такой плотности, что не виден даже капот автомобиля.