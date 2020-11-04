Армен Бенян рассказал правду о ситуации в морге больницы Середавина

В Самарской области служба патологоанатомов готова к работе

Министр здравоохранения в Самарской области Армен Бенян прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о переполненном морге больницы имени Середавина. Он отметил, что это не соответствует действительности, ситуация далеко не такая, как это было преподано. В самом деле, сегодня больница в самом деле принимает тяжелых больных, которые лежат в реанимации, далеко не всех удается спасти. Но это не повод спекулировать распространением ложных фактов.

- Я всех призываю к соблюдению морали, морали основанное на взаимном уважении, мы должны беречь друг друга, тогда медицинские работники смогут тратить больше времени на то, чтобы заботиться о ваших родных и близких, - отметил Армен Бенян.

Также министр объяснил, что неделю назад вместе с заместителем председателя правительства Александром Фетисовым он провел рейд по подобным учреждениям региона.

- Мы лично прошли дорогой скорби, проверили наличие персонала, мощностей, и везде было отмечено соответствие нынешним требованиям, обстановке, - рассказал он.