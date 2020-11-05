Как может вырасти цена за отопление в Самаре в 2021 году

В Самаре могут вырасти цены на отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как именно может вырасти цена на отопление в Самаре уже в 2021 году. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования опубликован на сайте ведомства, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Этот документ устанавливает предельный уровень цен на тепловую энергию в ценовой зоне, к которой отнесена Самара в проекте альткотельной.

Таким образом для потребителей предельный уровень цены в первом полугодии составляет 1844 рубля, во втором полугодии - 1913,33 рублей. Эти цифры рассчитаны умножением доли, указанной в графике, на индикативный предельный уровень цены на тепловую мощность.

Уже стало известно, что с 1 ноября 2020 года цены на отопление вырастут, но совсем ненамного: с 1740 рублей за гигакалорию до 1783,34 рублей.

Как вырастут цены для потребителей в следующем году пока неизвестно, эта информация будет озвучена позже. Она точно будет ниже предельного уровня цен, но не обязательно будет ему равняться.