Самарский двигатель впервые поднял в воздух модернизированный бомбардировщик

Самарские двигатели подняли в воздух обновленный ТУ-160

На аэродроме казанского авиационного завода состоялся первый полет модернизированного ракетоносаца-бомбардировщика ТУ-160М. На нем установлены новые серийные двигатели НК-32 -02, которые производит самарское предприятие ПАО "ОДК-Кузнецов".

Самолет провел в воздухе 2 часа и 20 минут, находясь на высоте 6223 метра. В ходе полета оценили не только работу общесамолетных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, но и действие нового двигателя второй серии. Экипаж рапортовал, что полет прошел штатно.

Завод начал поставлять министерству обороны обновленные двигатели уже с августа 2020 года. В будущем на НК-32-02 заменят весь парк двигателей серии 01. Как отмечают специалисты завода, двигатели новой серии более надежды и технологичны.