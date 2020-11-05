Дмитрий Азаров рассказал новому созыву Общественной палаты о задачах на 2021 год

Губернатор Дмитрий Азаров в Самарской области встретился с представителями нового созыва Общественной палаты региона. Всего в этот орган были избраны 45 человек, почти все работали и в прежнем созыве. Губернатор отметил, что вместе с общественниками всегда делалось очень многое: люди доверяют институту Общественных палат, готовы обращаться к их представителям со своими вопросами проблемами. И активисты вместе с властями находят им решение. Также высока роль этого органа в контролирующих мероприятиях.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в будущем году области понадобится помощь общественников в реализации стратегии лидерства, в контроле за качеством горячего питания школьников, по составлению бюджета на 21-23 годы, а также для составления плана минимизации негативных последствий коронавирусной инфекции.

- Не скрою, наверное, в 2021 году нам придется еще сложнее. В очень непростых условиях мы подходим к этапу формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 годы. Я надеюсь, что благодаря вашему участию в отработке и этих вопросов, четкому определению среднесрочных приоритетов мы сможем принять оптимальное решение по бюджетному планированию, - подчеркнул губернатор.

И попросил членов Общественной палаты помочь уже сейчас - выдвинуть кандидатуры на присвоение статуса Почетного гражданина Самарской области. Присутствующие выдвинули свои предложения, окончательное решение будет принято после обсуждения с Клубом Почетных граждан.