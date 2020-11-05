В Самарской области пойдет мокрый снег

В Самаре опять пойдет мокрый снег

В Самарской области 7 ноября пойдет мокрый снег. Такие осадки ожидают синоптики Приволжского УГМС. Стоит отметить, что по данным специалистов уже привычная нам сухая осенняя погода испортитс уже в пятницу 6 ноября. В этот день будет облачно и пройдет небольшой дождь, правда местами по области. Еще будет достаточно тепло - от +4 до +9 градусов. Ночью температура опустится до ноля.

И в субботу будет облачно, уже второй раз за эту осень пойдет дождь и мокрый снег. В прошлый раз он выпал достаточно неравномерно. даже в пределах Самары. Например. в Управленческом это была настоящая метель, а в центрегорода мокрый снег был скорее похож на дождь. В северных же районах области и вовсе выпали серьезные осадки и образовались небольшие сугробы.

В субботу днем будет чуть холоднее: от +2 до +7 градусов. Ветер будет дуть с запада, со средней скоростью. Также синоптики предупреждают о возможных туманах в течение недели. В целом же ноябрь пока остается теплым месяцем - средние температуры выше климатической нормы примерно на пять градусов. Такую же теплую нам обещают и зиму.