Сразу две работы ГТРК «Самара» вышли в финал «ТЭФИ-Регион» 2020

Имена победителей главного медиаконкурса страны «ТЭФИ-Регион» 2020 будут названы в конце ноября

ГТРК «Самара», в копилке которой уже пять наград самого престижного медиаконкурса страны «ТЭФИ-Регион» в этом году вновь претендует на заветные статуэтки Бронзового Орфея. Причем сразу в двух номинациях.

В категории «Телевидение и жизнь: социальная акция» в число финалистов попал проект «Голоса Победы».

С января по май в редакцию ГТРК «Самара» песни на военную тематику присылали рабочие и служащие, чиновники и домохозяйки, предприниматели и артисты, семьи, друзья и коллеги. Патриотическая акция объединила более 7000 участников, а итогом стал телемарафон, который в прямом эфире без перерыва длился трое суток.

Вторым претендентом на победу стал спецпроект «Без мамы», рассказывающий о буднях врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Эта номинация появилась только в этом году и носит характерное название - «Красная зона».

Имена победителей главного медиаконкурса страны «ТЭФИ-Регион» 2020 будут названы в конце ноября на торжественной церемонии, которая пройдет в Калуге.