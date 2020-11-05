В Самарской области заболеваемость по гриппу и ОРВИ превышена на 31%

Эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше превышен в 2,6 раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 31%. Об этом говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

За последнюю неделю октября в области заболели боле 18 тыс. человек. Эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше превышен в 2,6 раза. При этом в более младшем возрасте заболеваемость значительно ниже, например, среди дети до двух лет эпидпорог ниже на 77%.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, наиболее эффективным способом избежать болезни является вакцинация. Как сообщалось ранее, в Самарскую область завезли более полумиллиона доз вакцин от гриппа для взрослых и детей.

В школах области введено онлайн-обучение для учеников старше 6 класса, чтобы избежать как заражения ОРВИ и гриппом, так и коронавирусом.