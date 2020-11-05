В Самаре стали меньше нанимать барменов, официантов и поваров

Владельцы ресторанов и баров пока не спешат нанимать новых работников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стали реже нанимать на работу поваров, барменов и официантов, выяснили эксперты "Авито Работа".

В октябре снизилось количество вакансий для барменов на 23%, для для официантов - на 15%, для поваров - на 20%. Аналитики считают, что это связано с сезонным снижением спроса, поскольку с наступлением холодной погоды закрываются летние веранды, но называют и другие факторы. Один из них - снижение доходов населения, у людей в сложной экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии, остается все меньше средств для посещения ресторанов, баров и кафе. Финансовые затруднения испытывают и владельцы заведений, сокращая расходы, в том числе, на персонал.

Кроме того, на работу в ресторанной сфере заметно влияют ограничения, которые вводятся ради профилактики коронавируса. Так, в Самарской области кафе и ресторанам запрещено работать с 23.00 до 6.00, если заполнено более 50% столиков.