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Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще 189 человек заболели коронавирусом: стало известно о новых случаях на 5 ноября 2020

В регионе умерло больше 300 человек с начала пандемии
Вячеслав СОРОКИН
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С начала пандемии умерло больше 300 человек с коронавирусом

С начала пандемии умерло больше 300 человек с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусом по состоянию на 5 ноября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 16 890 человек. Из них вылечились 14 555 человек, в том числе 209 были выписаны за прошедшие сутки.

Общее количество умерших превысило три сотни - за сутки 8 новых летальных случаев, всего умерло 304 человека.

Из-за большого количества заразившихся в Самарской области ввели ряд ограничений, отправив на самоизоляцию граждан старше 65 лет, а также ввели онлайн-обучение для школьников старше 6-го класса.