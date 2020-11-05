Самарская судья, подозреваемая во взятке в 400 тыс. рублей, подала в отставку

Задержанная при получении взятки судья подала в отставку

Самарская судья Анна Бондаренко, которая была задержана по подозрению в получении взятки, подала в отставку. Ее заявление о прекращении полномочий рассмотрит Квалификационная коллегия судей Самарской области.

Судья Промышленного районного суда Анна Бондаренко была задержана при получении взятки в 400 тыс. рублей. Для чего предназначались деньги, не сообщалось, по одной из версий, за смягчение приговора по уголовному делу.

Ранее Бондаренко рассматривала громкое дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля.

Заседание коллегии о рассмотрении отставки Бондаренко состоится в пятницу.