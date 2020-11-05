Тольяттинец перевел на свой счет 15 тыс. с телефона, который нашел на улице

Судимый тольяттинец вновь подозревается в краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты 31-летнего местного жителя. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию с заявлением о краже денег с его банковской карты обратился 37-летний тольяттинец, который рассказал, что у него пропало 15 тыс. рублей. При этом карту он хранил дома, никому ее данные не сообщал. Но потерял телефон, где было установлено приложение банка.

Определив, кто потенциально мог быть причастен к краже, полицейские задержали ранее судимого мужчину, который рассказал, что действительно нашел на улице телефон, в котором было приложение банка. Через приложение он перевел все имеющиеся на карте деньги на свой счет и потратил, а телефон выбросил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.