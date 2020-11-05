За сутки коронавирусом заболели 189 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области общее количество умерших, заразившихся коронавирусом, превысило три сотни и достигло 304 человек. За прошедшие сутки умерло восемь человек, сообщают в региональном оперштабе.

Скончались трое мужчин в возрасте от 50 до 76 лет и пять женщин от 52 до 85 лет, все они страдали от сопутствующих заболеваний, в том числе онкологических и болезней почек.

За сутки в регионе нашли 189 новых заразившихся, больше всего - в Самаре, где заболели 75 человек. Чаще всего коронавирус фиксируют у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз таких 147 человек.

Выздоровели 86% заразившихся, из них более 200 - за прошедшие сутки.