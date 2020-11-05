В Самарской области более 800 тыс. человек привились от гриппа

После прививки вирусные болезни переносятся легче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 800 тыс. человек в Самарской области сделали прививки от гриппа, в том числе 310 тыс. детей. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Вакцинация началась в сентябре и сейчас продолжается, всего в регион доставили порядка 750 тысяч доз вакцины.

Как отмечают специалисты, после прививки вирусные болезни переносятся легче, возникает меньше вероятности осложнений при пневмонии и бронхите. Прививка формирует иммунитет к вирусу и способна защитить людей из группы риска - пожилых, детей и страдающих сопутствующими заболеваниями.

Взрослая и детская вакцина поступила во все поликлиники региона. Прививку можно делать в любой день, в том числе, в выходные.