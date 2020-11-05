В Самарской области стартует «Яблочный Фест»

Сегодня, 5 ноября в Самарской области и ее окрестностях стартовал фестиваль «Яблочный фест».

Фестиваль, организованный группой компаний СИНКО, впервые состоялся в 2018 году в «яблочной» столице Самарской области – поселке Сергиевск. Именно здесь находятся крупнейшие сады, в которых плодово-ягодное хозяйство «Сургутское» (входит в ГК СИНКО) выращивает десятки сортов яблок, садовой земляники, смородины и черноплодной рябины под торговой маркой ЯФО. Благодаря уникальному микроклимату ягоды и фрукты обладают прекрасными органолептическими свойствами, вкусны, ароматны и очень полезны.

«Яблочный Фест» пройдет на интернет-площадках торговой марки ЯФО ВКонтакте и Инстаграм. А это значит, что огромное количество участников, которые раньше не имели возможности посетить фестиваль в Сергиевске, теперь смогут к нему присоединиться.

В рамках фестиваля семь конкурсных номинаций, в которых участники могут проявить себя в качестве фотографов, художников, певцов, актеров, кулинаров и садоводов. Кроме того, гостей фестиваля ждут интересные мастер-классы и другие развлечения.

Особое внимание будущим мамам. Для них приготовлена специальная номинация «Яблонька и Яблочко», победитель которой получит сертификат на бесплатные роды в многопрофильном лечебно-диагностическом комплексе «Медгард». А дети смогут продемонстрировать свои таланты в номинации «ЯФО-арт».

В каждой номинации экспертное жюри определит победителей и вручит им призы, среди которых бытовая техника, книги от «Метиды», полезные аксессуары для кухни и, конечно же, яблоки и варенье ЯФО.

«Яблочный Фест» продлится до 5 декабря. Тогда же определят и наградят победителей. За ходом фестиваля следите в группах ЯФО в соцсетях.

«Яблочный Фест»: полезно, вкусно и негрустно!