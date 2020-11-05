Крупный пожар произошел в Челно-Вершинском районе

Дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке

В селе Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района Самарской области произошел крупный пожар в частном жилом доме. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в среду, 4 ноября, в 15:26. На улице Заречной горел частный дом на площади в 100 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на месте работали 14 человек и 4 единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 16:03, погибших и пострадавших не было. По данным МЧС, причиной пожара стало стало короткое замыкание электропроводки на чердаке дома.

Ранее крупный пожар произошел в Самаре на улице Пионерской, из-за которого без крыши над головой остались несколько семей, в том числе артисты Владимир Сапрыкин и Влад Филиппов.