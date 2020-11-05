Дом с часами в Самаре до конца года сносить не планируют

Дальнейшую судьбу дома с часами определят эксперты и общественники

Дом купца Кожевникова постройки XIX века в Самаре на улице Коммунистической, который также называют домом с часами, не планируют сносить до конца текущего года. Об этом глава города Елена Лапушкина сообщила в своем Instagram.

Ранее жители Самары разместили петицию с требованием сохранить и отреставрировать здание. Авторы высказывались о необходимости провести историко-культурную экспертизу и починить его за счет областного бюджета или частных пожертвований.

"Хочу успокоить всех: в плане на снос в 2020 году его нет. Дальнейшую судьбу этого здания будем решать совместно с историками, экспертами и общественностью. Будем встречаться, обсуждать, чтобы найти пути решения, которые утроят всех", - написала Лапушкина.

Считается, что купец распорядился установить вырезанные на фасаде дома часы после смерти своей дочери. Стрелки указывают время, когда она умерла. Окна в комнате ребенка забиты досками.