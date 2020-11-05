В Тольятти специалист по борьбе с коррупцией попался на передаче взятки

По версии следствия, полицейский получил 550 тысяч рублей, которые должен был "передать дальше" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 ноября Алексей Т. из Тольятти стал фигурантом уголовного дела о коррупции, а за три недели до этого его уволили из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь полицейского.

Все дело в том, что в июне молодой человек попался с поличным при получении 550 тысяч рублей. По версии следствия, эта сумма предназначалась сотрудникам налоговой службы. Крупную сумму для решения всех своих проблем собрали три местных конторы. В переговорах между коммерсантами и налоговиками, по предварительным данным, также мог участвовать и Алексей Т.

В начале июня он получил 550 тысяч рублей от представителя трех контор, передал их посреднику, который должен был отдать их конечному получателю – кому-то из служащих налоговой.

Однако, по предварительным данным, деньги «до точки» так и не дошли, и вообще пока не ясно, был ли на самом деле сотрудник налоговой, готовый за полмиллиона рублей закрыть глаза на нарушения, допущенные некоторыми фирмами.

А вот полицейский был не только задержан, но и по решению суда отправлен под домашний арест до 29 ноября. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Кроме того, он уже лишился должности старшего оперуполномоченного в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.