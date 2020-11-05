Будущие инженеры СамГУПС получили обновленную лабораторию по дисциплине «Физика»

В конце октября в филиале Самарского государственного университета путей сообщения в Нижнем Новгороде на факультете высшего образования открылась обновленная лаборатория по дисциплине «Физика». В этой лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия для студентов 1 и 2 курсах всех инженерных специальностей и всех форм обучения.

Лабораторию физики в нижегородском филиале СамГУПС открыли в 1981 году. С тех пор само помещение и оборудование технически устарели. В этом году по решению руководства филиала в классе сделали капитальный ремонт и обновили материально-техническую часть. Благодаря долгосрочной программе модернизации учебно-материальной базы филиала ремонт начался в июне, а уже в октябре первые группы студентов приступили к практическим занятиям в обновленном классе.

Как рассказал исполняющий обязанности директора филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде Николай Пшениснов, в кабинете установлена новая мебель, частично обновлено лабораторное оборудование, а вот уникальные наборы оптических и электрических измерительных приборов выпуска середины 20-го века сохранили. Кроме того, в учебном классе появились новые обучающие стенды.

- Новый современный класс для практических и лабораторных занятий бесспорно повысит качество образовательного процесса, а также расширит возможности студентов для получения теоретических и практических навыков, - пояснил Николай Пшениснов.

В течение учебного года занятия в лаборатории посещает свыше 800 студентов филиала СамГУПС.