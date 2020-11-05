Известный блогер Евгений Савин жестко раскритиковал футбольную "Ладу"

Тольяттинская "Лада" в год своего 50-летия демонстрирует слабый результат

Известный блогер, экс-игрок "Крыльев Советов" Евгений Савин категорично раскритиковал тольяттинский футбольный клуб "Лада", выступающий в Профессиональной футбольной лиге.

В команде играет 18-летний воспитанник детского дома из Владивостока Дмитрий Чеповский, которого Савин ранее пообещал устроить в профессиональный клуб. Именно про него и написал Савин, упомянув и "Ладу".

"Помните нашего парня из детдома в выпуске про Владивосток? Он на контракте с "Акроном", но сейчас финтит в аренде в "Ладе-Тольятти". Команда - полное дермище (во многом из-за тухлого менеджмента), но сам Димас обрастает скиллами и мастерством", - написал Савин.

Этот пост вызвал разную реакцию - кто-то согласился с доводами блогера, но были и те, кто остался недоволен такой оценкой клуба.

"Лада" в этом году отмечает 50-летие с момента создания клуба, но не радует результатами. Так, в четверг, 5 ноября, тольяттинцы в матче ПФЛ проиграли "Ладе" из Димитровграда со счетом 0:8. В турнирной таблице в группе 4 первенства ПФЛ тольяттинский клуб идет на последнем месте, имея в активе лишь одну победу в сезоне.