В Тольятти 18-летний парень забил мужчину до смерти в мусорном баке и забрал его часы

Подозреваемый ранее уже был судим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники полиции на днях раскрыли весьма необычное разбойное нападение, которое еще 25 марта было совершено в Тольятти. Странным оказалось место преступления - мусорный бак у дома № 33 на улице Шлюзовой.

- Установлено, что 18-летний парень, находясь в контейнере, напал на 43-летнего мужчину. Он избил его с целью ограбления - забрал часы за 500 рублей, принадлежавшие старшему брату пострадавшего, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимыми с жизнью. Он впоследствии скончался. Подозреваемого, ранее уже судимого за кражу, оперативники задержали. Молодой человек дал признательные показания и сейчас находится под арестом. Расследование уголовного дела продолжается.