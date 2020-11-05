Клиенты ВТБ смогут выиграть билеты «Аэрофлота»

Акция действует до 20 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы принять участие в акции, достаточно до 20 декабря приобрести билет на рейс «Аэрофлота» в разделе «Путешествия» программы лояльности на сайте или в мобильном приложении «Мультибонус». Клиент банка может оплатить перелет накопленными милями, бонусами и бонусными рублями, а также при необходимости осуществить доплату средствами со счета карты ВТБ.

Пять победителей акции будут определяться в ходе розыгрыша 21 декабря и получат в подарок билеты на рейсы ПАО «Аэрофлот» с вылетом в любые даты до 1 июня 2021 года по любому внутрироссийскому направлению туда и обратно в экономическом классе. После завершения акции победителям в течение 14 дней необходимо будет связаться с организаторами и выбрать направление и дату подарочного перелета, а также сообщить ФИО пассажира. Оформление билетов производится по заявке победителя в течение 14 дней до планируемой даты вылета. После оформления авиабилета замена пассажира, даты и направления вылета не предусмотрена.

«В этом году многим пришлось отказаться от зарубежных поездок, при этом мы фиксируем стабильный рост интереса к путешествиям по России даже после завершения летнего сезона. Сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией страны позволяет нам поддержать развитие внутреннего туризма, а также предложить своим клиентам двойную выгоду – купить билет за бонусы и получить возможность выиграть еще один», – комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.