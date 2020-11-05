В Тольятти 19-летний пьяный водитель врезался в бетонный забор

Водитель получил права всего два месяца назад

В Тольятти 19-летний молодой человек устроил аварию, врезавшись в бетонный забор, сообщают в группе "ГИБДД Тольятти".

В вечернее время он ехал по бульвару Ленина в Тольятти, не справился с управлением и врезался в бетонный забор. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что молодой человек получил права всего два месяца назад, при этом уже собрал четыре штрафа.

Сотрудники ДПС увидели, что молодой водитель пьян, однако от медосвидетельствования он отказался. В результате аварии парень получил травмы, при этом отмечается, что они могли бы быть менее тяжелыми, если бы он был пристегнут ремнем безопасности.

По факту случившегося проводится проверка, начинающего водителя могут на два года лишить прав и оштрафовать на 30 тыс. рублей.