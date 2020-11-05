Россельхозбанк и Самара АРИС будут вместе развивать сельское хозяйство

Директор Самарского РФ Россельхозбанка Раиль Багдалов и руководитель Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Самара-АРИС» Ильдар Галиев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие сельского хозяйства в регионе, предполагает активную рекламно-инофрмационную поддержку друг друга, формирование совсместных долгосрочных маркетинговых программ и проведение совместных рекламных кампаний.

Самара АРИС при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на регулярной основе оказывает информационно-консультационные и образовательные услуги сельским товаропроизводителям всех форм собственности, а также ежемесячно выпускает журнал «Агро-Информ» для работников агропромышленного комплекса. В журнале публикуются новости отечественного АПК, аналитические материалы, примеры эффективного опыта хозяйствования и научные разработки.

«Сотрудничество с Самара АРИС – это возможность для нас быть ближе к производителю сельскохозяйственной продукции, нашему непосредственному клиенту путем информационного взаимодействия, осуществления совместных образовательных программ и маркетинговых исследований. Россельхозбанк является опорным кредитором АПК страны и оказывает финансовую поддержку предпринимательской деятельности, активно участвует в реализации государственных программ по поддержке сельского хозяйства, повышает финансовую грамотность населения», - отметил директор Самарского РФ Раиль Багдалов.

«Мы рады видеть Россельхозбанк в лице партнера. Вместе мы сможем своевременно информировать фермеров о новых финансовых продуктах, оказывать содействие в реализации сельскохозяйственных проектов, а также осуществлять взаимовыгодное информационное взаимодействие», - подытожил директор Самара АРИС Ильдар Галиев.