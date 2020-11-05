«Крылья Советов» хотят пользоваться восемью зданиями безвозмездно

Футболисты хотят пользоваться тренировочной базой безвозмездно. Фото: ФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подал в областное министерство имущественных отношений ходатайство о передаче в безвозмездное пользование футболистам сразу восьми зданий. Минимущества, в свою очередь, направил соответствующее заявление в УФАС Самарской области с просьбой разрешить сделать это.

Речь идет о восьми объектах недвижимости, расположенных на ул.Шушенской, 50 и 50а. Общая площадь строений составляет 13,7 тысяч квадратных метров. Сейчас здания находятся в собственности региона. «Крылья Советов» заявили, что здания требуются клубу в целях развития физической культуры и спорта в регионе, в том числе организации тренировочного процесса футбольной команды.

- Заявление о даче согласия на предоставление вышеуказанной государственной преференции направлено для рассмотрения в ФАС России, - сообщает областной антимонопольный комитет.