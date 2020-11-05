Под окнами ковидного госпиталя в Самаре выложили сердечко из горящих свечей

Слова поддержки были адресованы всем пациентам коронавирусного госпиталя. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Необычный флешмоб устроили в Самаре под окнами главного коронавирусного госпиталя региона в СОКБ им.Середавина. Вечером 4 ноября на дорожке около главного корпуса областной больницы самарцы выложили сердечко из горящих свечей. Сами организаторы флешмоба выстроились рядом, держа в руках плакаты с надписями «Дыши», «Ковид – ты не пройдешь», «Спасибо медработникам», «Света, выходи» и др.

Как выяснилось, флешмоб организовали активисты общественного проекта «Вторсырье на благотворительность».

- Сейчас в госпитале лежит одна из участниц команды проекта, редактор группы «Вконтакте» Светлана Макашова, - рассказала журналисту "КП-Самара" одна из руководителей проекта Светлана Симонова. - Мы хотели ее поддержать таким образом. Но несмотря на то, что сердце зажгли под окнами палаты Светланы, мы хотели бы выразить поддержку и всем тем, кто сейчас борется с коронавирусом в инфекционном госпитале. И конечно же отдать дань уважения и казать огромное спасибо медикам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Активисты поблагодарили медиков за их самоотверженный труд Фото: Ольга НОВИКОВА

Уходя, активисты прикрепили плакаты на перилах лестницы главного корпуса, чтобы слова поддержки увидели больше медиков и пациентов.