Молодой священник в Самаре умер от коронавируса

Священнику было всего 40 лет. Фото: Самарская епархия

Печальная новость – в Самаре коронавирус забрал жизнь молодого священника. Как сообщили в Самарской епархии, 5 ноября 2020 года скончался клирик расположенного в Самаре храма в честь Святой Троицы протоиерей Тарасий Горбатенко. Ему было 40 лет.

- Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, - пояснили в Самарской епархии.

Напомним, это не единственный случай смерти священнослужителей от коронавируса. COVID-19 уже забрал жизни Сергия Гусельникова – настоятеля храма Кирилла и Мефодия, а также духовника женского монастыря в Ташле Николая Винокурова.