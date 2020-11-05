Заслуженные жители региона получили государственные награды от губернатора

Госнаграды нашли своих героев. Фото: правительство Самарской области

Заслуженным жителям региона во время празднования Дня народного единства вручили государственные награды. Их удостоились 19 человек, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление губернии.

В их число вошли представители культуры, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования. Однако самую значительную часть составили медицинские работники. Среди них – заместитель главврача больницы им.Середавина по педиатрии Наталия Куликова, главврач областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик, социальный работник центра соцобслуживания населения «Тольяттинский» Рузалия Кабачева, художественный руководитель самарской детской школы искусств № 4 Наталья Семенова и другие.

Награды вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Церемония награждения неслучайно приурочена к важнейшему государственному празднику – Дню народного единства. Трудностей в этом году немало, сегодня мы боремся с незримым врагом, который угрожает жизни и здоровью людей, - сказал губернатор. - Уверен, что каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы защитить здоровье конкретного человека и общественного здоровья в целом.