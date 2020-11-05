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Дмитрий Азаров поручил выдавать жителям лекарства от коронавируса, не дожидаясь окончания поставок

Первая партия уже поступила в регион
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Лекарства начали выдавать пенсионерам и малоимущим

Лекарства начали выдавать пенсионерам и малоимущим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил минздраву выдавать людям бесплатные лекарства от коронавируса, не дожидаясь окончания поставок. Об этом глава региона рассказал у себя на страничке в соцсети. Он отметил, что перед регионом стоит задача обеспечить амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами.

- Министр здравоохранения доложил, что, что первую партию препаратов получили и сейчас ожидают остальные лекарства, чтобы потом приступить к выдаче, - рассказал губернатор. - Меня это не устраивает. Поручил не ждать остальных поставок.

Глава региона заявил, что в четверг лекарства уже начали выдавать нуждающимся, в первую очередь – пенсионерам и малообеспеченным жителям. Также он призвал жителей региона не скупать медикаменты в аптеках впрок, чтобы не создавать искусственного дефицита.