Дмитрий Азаров поручил выдавать жителям лекарства от коронавируса, не дожидаясь окончания поставок

Лекарства начали выдавать пенсионерам и малоимущим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил минздраву выдавать людям бесплатные лекарства от коронавируса, не дожидаясь окончания поставок. Об этом глава региона рассказал у себя на страничке в соцсети. Он отметил, что перед регионом стоит задача обеспечить амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами.

- Министр здравоохранения доложил, что, что первую партию препаратов получили и сейчас ожидают остальные лекарства, чтобы потом приступить к выдаче, - рассказал губернатор. - Меня это не устраивает. Поручил не ждать остальных поставок.

Глава региона заявил, что в четверг лекарства уже начали выдавать нуждающимся, в первую очередь – пенсионерам и малообеспеченным жителям. Также он призвал жителей региона не скупать медикаменты в аптеках впрок, чтобы не создавать искусственного дефицита.