В Самаре объявили "желтую" пятницу из-за погодных капризов

Туман утром стелился над Самарой Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Ночью и днем 6 ноября видимость будет значительно снижена - до полукилометра и менее. Кстати, в предыдущие дни водители и пешеходы уже сетовали на сильный туман, который реально как молоко ложился на землю и не позволял оценить расстояние до предметов, других автомобилей.

Туманы обусловлены меняющимися погодными условиями. Так в Самаре днем 6 ноября будет тепло, до +7 градусов, облачно с прояснениями. Мокрый снег обещают уже в субботу.

В среду туман был в Тольятти, в четверг в Самаре, а в пятницу - скорее всего - его стоит ожидать жителям региона, а также стоит бояться водителям, которые выезжают на трассу. В туманных условиях водителям важно адекватно вести себя на дороге, не прибавлять скорость и быть максимально внимательным и корректным к другим участникам движения.