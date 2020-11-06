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Азаров объяснил, почему не оставил дома младших школьников

По словам губернатора они менее подвержены заболеваемости коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Старшеклассники будут учиться дистанционно

Старшеклассники будут учиться дистанционно

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, почему младших школьников все-таки отправляют в школу после каникул. Напомним, что в Самарской области из-за коронавируса были продлены до 9 ноября каникулы, а затем учиться очно будет только 1-5 классы.

- Угроза, и это показывают исследования специалистов, гораздо ниже для этой категории. Дети почти не болеют, легче переносят эту болезнь. К тому же мы учли и ваши пожелания, таким деткам сложнее самоорганизоваться. Поэтому мы решили - младшие классы пойдут в школу, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что на каникулах дети стали меньше болеть, эпидемиологический порог не превышен. Поэтому, делает он вывод, и каникулы были правильным решением, и дистанционка до 16 ноября убережет здоровье детей.