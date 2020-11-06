Тольяттинская "Лада" победила казанский "Барс"

Тольяттинцы очередной выезд начали с победы. Фото - ХК "Лада"

Тольяттинская "Лада" в Казани в матче Высшей хоккейной лиги победила "Барс" со счетом 4:3. Эта игра стала первой для автозаводцев в очередной серии выездных матчей.

В составе "Лады" голы забивали Денис Горбунов, Семен Кизимов и Алексей Мастрюков, который отличился дважды по ходу матча.

После этой победы "Лада" продвигается вверх по турнирной таблице и опережает самарский ЦСК ВВС, оказавшись на 17-й строчке. Пока команда в зону плей-офф не попадает.

Следующий матч "Лады" пройдет в Пензе 7 ноября, где тольяттинцы сыграют с "Дизелем".