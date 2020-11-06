Житель Чапаевска "минировал" промпредприятия и отделения Сбербанка

Суд признал мужчину виновным в сообщении о ложном минировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесен приговор 37-летнему жителю Чапаевска, который сообщал о ложном минировании разных объектов города.

Сообщение о планируемых терактах на нескольких промышленных предприятиях города и отделениях Сбербанка поступило в единую диспетчерскую службу в июле текущего года. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных служб обследовали как здания, так и прилегающие территории, но никаких взрывных устройств не нашли.

Хотя звонок о планируемых терактах был анонимным, сотрудникам ФСБ удалось установить, кто звонил. Им оказался 37-летний житель Чапаевска. В отношении него возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Суд признал его виновным и назначил 1 год ограничения свободы. Это означает, что он не сможет посещать разные заведения и обязан отчитываться о своих действиях в проверяющие органы, при этом не находится в заключении.