В Новокуйбышевске в столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

"Матиз" выехал на красный свет и врезался в "Калину", в которой был ребенок

В Новокуйбышевске в четверг вечером, 5 ноября, произошло ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, по улице Дзержинского ехала женщина на малолитражке "Дэу Матиз". На перекрестке она проехала на красный сигнал светофора и врезалась в "Калину", которая ехала на зеленый свет.

В результате аварии пострадала трехлетняя девочка, которая была в салоне "Калины". Вместе с мамой они ехали домой из детского сада. С травмами головы ребенок был доставлен в больницу.