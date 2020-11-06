В Самаре умерла политик Галина Баранова

Галина Баранова была председателем правления регионального отделения Партии пенсионеров

В Самаре умерла политик и общественный деятель Галина Баранова, которая претендовала на пост губернатора области.

Галина Баранова была председателем правления регионального отделения Партии пенсионеров, работала помощником депутатов разных уровней. В 2018 году она была одним из кандидатов на пост губернатора Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Галины Барановой, отметив, что многие пункты ее предвыборной программы были взяты в работу.

"Без сомнений, каждый, кто знал Галину Георгиевну – этого замечательного человека, мудрого наставника, профессионала высокого уровня, безраздельно преданного делу – переживает тяжелую боль утраты. Память о ней сохранится в наших сердцах", - сказал губернатор.

Галине Барановой было 79 лет.