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62-летний самарец развращал 14-летнюю девочку в своей квартире в Управленческом

По версии следствия, мужчина трогал девочку руками
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре накануне возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ на 62-летнего Юрия П. По версии следствия, мужчина развращал 14-летнюю девочку, учащуюся одного из местных техникумов.

- Установлено, что преступление совершено в январе 2019 года. В своей квартире на улице Сергея Лазо в Управленческом мужчина совращал потерпевшую, прикасался к ней руками, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас злоумышленник арестован. Как отмечают правоохранители, ранее он не судим, в последнее время нигде официально не работал. Расследование продолжается.

Криминал