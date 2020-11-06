62-летний самарец развращал 14-летнюю девочку в своей квартире в Управленческом

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре накануне возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ на 62-летнего Юрия П. По версии следствия, мужчина развращал 14-летнюю девочку, учащуюся одного из местных техникумов.

- Установлено, что преступление совершено в январе 2019 года. В своей квартире на улице Сергея Лазо в Управленческом мужчина совращал потерпевшую, прикасался к ней руками, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас злоумышленник арестован. Как отмечают правоохранители, ранее он не судим, в последнее время нигде официально не работал. Расследование продолжается.