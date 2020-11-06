Мэрия Самары опровергла сообщение о закрытии на карантин детского сада из-за смерти воспитателя

В детских садах города закрыты только отдельные группы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская администрация опровергла информацию о том, что в городе закрыли на карантин один из детских садов из-за смерти воспитателя.

Ранее в СМИ появилась информация о закрытии детского сада на проспекте Масленникова в Самаре. Сообщалось, что его закроют на две недели.

Как уточнили "КП-Самара" в администрации, в городских детских садах есть только отдельные группы на карантине, при этом полностью их не закрывают. Смертельных случаев среди воспитателей не было.

Ранее в области было введено онлайн-обучение для школьников старше шестого класса. Ученики младших классов продолжат учиться как обычно, поскольку легче переносят болезнь в случае заражения.