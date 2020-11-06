В Самаре больше 100 за сутки: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За сутки в Самарской области шесть новых летальных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки коронавирусом заразились 116 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В остальных городах и районах области значительно меньше заразившихся. Так, в Тольятти 14 заразившихся, В Красноярском районе - 12 заразившихся. Всего с начала пандемии заразились 17 078 человек.

Больше всего новых случаев находят среди пациентов с ОРВИ и гриппом, на этот раз таких 142 человека. Из числа контактных заразились 22 человека.

По данным оперштаба, выздоровели 87% пациентов, из них 299 вылечились за прошедшие сутки.

Общее число умерших достигло 310 человек, за сутки шесть летальных случаев. Умерли три женщины в возрасте от 44 до 80 лет и трое мужчин от 72 до 84 лет. У всех были сопутствующие заболевания, в том числе болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.