Маршрут автобусов в "Южном городе" продлен

Изменилось расписание бесплатных автобусов, которые ходят до торгового центра "Амбар" в Самаре. С Центрального автовокзала автобусы начнут ходить в 9:30 и продолжат до 21:15, а в обратном направлении от с 10:30 до 22:15. По-прежнему с 9:20 автобусы ходят в торговый центр от 116 км и "Волгаря". В обратном направлении они поедут после 22:00.

Около "Амбара" теперь две остановки. Одна из них находится на выходе из рынка около центрально входа, еще одна - на задней парковке торгового центра, около кинотеатра и МФЦ.

По просьбам жителей "Южного города" со 2 ноября маршрут бесплатного автобуса продлен до школы в ЮГ-1 и до остановки около дома по адресу Алабина, 26 в ЮГ-2.