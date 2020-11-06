Билеты на 2-этажный поезд продадут со скидкой Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Жителям Самары предлагают дешевые билеты на поезд Самара-Москва и обратно на новогодние праздники. Купить билет по низкой цене на конец декабря -начало января 2020 года можно за 999 рублей. Предложение касается верхней полки в купе в 2-этажном поезде. При этом нижнее место стоит чуть больше 1500 рублей.

Целый ряд акций для пассажиров на период новогодних праздников и на период перед Новым годом появился на сайте РЖД. Для самарцев доступны по такой цене только поезда до столицы.

Такая низкая цена будет действовать при покупке билетов на поезд с 13 октября до 31 января 2020 года. Билеты могут закончиться.