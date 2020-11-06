Самолет резидента "Жигулевской долины" получил сертификат летной годности

Самолет может использоваться в сельском хозяйстве или мониторить земную поверхность

Компания "Серебряные крылья", являющаяся резидентом "Жигулевской долины", получила сертификат летной годности для самолета своей разработки. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.

Самолет "СК-01" разрабатывался для обработки полей и лесов от сорняков и вредителей. Также воздушное судно может использоваться для наблюдения земной поверхности и располагающимися там нефтепроводами, линиями электропередач и природными явлениями.

Самолет имеет массу 495 кг, расход бензина составляет порядка 20 литров в час. Он может взлетать прямо с поля, ему не требуется специальная полоса. При обработке сельскохозяйственных полей самолет может опрыскивать до 700 гектаров за рабочий день.

Компания может поставлять до 15 самолетов в год и планирует выход на международный рынок.